Bakan Şimşek Lüksemburg'da Resmi Temaslarda Bulunuyor

Bakan Şimşek Lüksemburg'da Resmi Temaslarda Bulunuyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Lüksemburg'a gitti. Bakan Şimşek, Lüksemburg Başbakanı ve finansal yöneticilerle görüşerek, ülkenin finansal altyapısı hakkında bilgi alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg'a gitti.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek.

Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor.

Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.

Kaynak: AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Güncel
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