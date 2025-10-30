Haberler

Bakan Şimşek: Eylülde Enflasyon Beklentileri Sınırlı Bozuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında kuraklık ve mevsimsel etkenlerin etkisiyle artan enflasyonun, piyasa katılımcıları ve hane halkının 12 ay sonraki enflasyon beklentilerinde sınırlı bir bozulmaya neden olduğunu, ancak reel sektörün beklentilerinde iyileşme görüldüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylülde kuraklık ve mevsimsel unsurların etkisiyle artan enflasyonun, beklentilerde sınırlı bozulmaya neden olduğunu ancak reel sektörün enflasyon beklentilerinde iyileşme görüldüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayında yaşanan kuraklık kaynaklı gıda fiyat artışlarının ve mevsimsel unsurların etkisiyle yükselen enflasyonun, piyasa katılımcıları ile hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde aylık bazda sınırlı bir bozulmaya yol açtığını belirtti.

Reel sektörün enflasyon beklentilerinde ise iyileşme görüldüğünü vurgulayan Şimşek, "Gerçekleşen enflasyon, beklentilerin şekillenmesinde belirleyici oluyor. Dezenflasyonun devamıyla beklentilerde iyileşmenin süreceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu

Ülkeyi 650 İHA ve hipersonik dahil 50'den fazla füzeyle vurdular
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
FSM'de kahreden olay! Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı

Bir umut bekledi ama denizden gelen haberle yıkıldı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Uraloğlu seferlerin başlayacağı tarihi verdi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.