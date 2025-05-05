Bakan Şimşek: Enflasyon 11 Aydır Geriliyor, Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Bakan Şimşek: Enflasyon 11 Aydır Geriliyor, Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı. Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir ve sıkı maliye politikalarının olumlu etkilerinden bahsetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğini ve dezenflasyon sürecinin devam ettiğini bildirerek, "Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası, önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık enflasyonun 11 aydır gerilediğine, dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret eden Şimşek, "Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası, önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak. Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
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