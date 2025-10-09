Haberler

Bakan Şimşek, Emek Yoğun Sektörlere Ek Destek Müjdesi Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Sanayi üretiminde olumlu eğilimin devam ettiğine vurgu yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Şimşek, NSosyal hesabından, ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde olumlu eğilimin sürdüğüne işaret eden Şimşek, "Ocak-ağustos döneminde sanayi üretimi takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık yüzde 3,9 büyürken, 24 imalat sanayi sektörünün 18'inde artış kaydedildi." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek, sanayinin dönüşümünü ve üretim kapasitesini destekleyen sermaye malları ile yüksek teknolojili üretimin 2025'te güçlü performans sergilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Emek yoğun sektörlerde zayıf seyreden üretimi canlandırmak için ilave destekler üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca uluslararası kurallara aykırı sübvansiyonlu ürünlerin yurt içi pazarımıza erişimini sınırlayacak tedbirleri alıyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü kalıcı biçimde güçlendirerek sürdürülebilir büyüme dinamiklerini daha da sağlamlaştıracağız."

Kaynak: AA / Mert Davut - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti

Mahalle kuaförüne giden genç kız fiyatı duyunca isyan etti
Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü

Tutuklanan Cehennem Necati'den ilk görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.