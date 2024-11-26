Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin "İmralı ile yüz yüze temas olmalı" çağrısına DEM Parti'den jet yanıt

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti
Milyonların gözü bu toplantıda: Bakan asgari ücret için tarih verdi

Bakan Işıkhan asgari ücret için tarih verdi: İşte masadaki rakamlar

Bakan Şimşek: Dezenflasyon Süreci Enflasyon Beklentilerini İyileştiriyor

Bakan Şimşek: Dezenflasyon Süreci Enflasyon Beklentilerini İyileştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini belirtti. Mayıs ayına göre hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarında 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde kayda değer düşüşler gözlemlendi.

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sosyal medya hesabı üzerinden; dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Şimşek, yaptığı açıklamada 12 ay sonrası için hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki düşüşün yer aldığı tabloyu paylaştı. Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

"Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Türkiye'de çekilen fotoğraf Süryanileri küplere bindirdi
img

Eski hakem, Süper Lig devini nasıl şampiyonluktan ettiğini itiraf etti
img

Meteoroloji'den 7 kente uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 26 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı? TRT Tabii şifresiz mi? TRT Tabii şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izle! Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi? MASTERCHEF GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ! Güveç Kapama nasıl yapılır, Güveç Kapama malzemeleri neler? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 SSK, BAĞ-KUR emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? En düşük emekli maaşı 2025 yılında ne kadar olacak? Uzak Şehir hangi gün, nerede çekiliyor? Uzak Şehir hangi kanalda, konusu ve oyuncuları kimler? 27 Kasım okullar tatil mi? Hangi illerde valilikten tatil kararı geldi? Masterchef 26 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.