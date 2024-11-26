Bakan Şimşek: Dezenflasyon Süreci Enflasyon Beklentilerini İyileştiriyor

ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sosyal medya hesabı üzerinden; dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu yönde etkilediğini söyledi. Şimşek, yaptığı açıklamada 12 ay sonrası için hanehalkı, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki düşüşün yer aldığı tabloyu paylaştı. Bakan Şimşek şu açıklamayı yaptı:

"Dezenflasyon süreci tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkiliyor. Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti. Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor."