Bakan Şimşek, Ağabeyinin Cenaze Töreninde Taziyeleri Kabul Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze töreninin ardından Yalova'da taziyeleri kabul etti. Taziye etkinliği birçok siyasi ve bürokratı bir araya getirdi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağabeyi Nazmi Şimşek'in cenaze töreninin ardından Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) bahçesinde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Taziyeye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü ile YTSO Başkanı Cemil Demiryürek de katıldı. Taziye sonrası yemek ikram edildi.

Haber: Zehra BAYKAL Kamera: Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

Gazze'yi tamamen yok edecek plan! Yüz binlercesi göreve çağırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.