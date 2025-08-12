Bakan Şimşek, Ağabeyi İçin Taziyeleri Kabul Etti

Bakan Şimşek, Ağabeyi İçin Taziyeleri Kabul Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 11 Ağustos'ta vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek için Batman'da taziye kabul etti. Taziyeye birçok siyasi ve yerel yetkili katıldı.

Ağabeyi vefat eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da taziyeleri kabul etti.

Bakan Şimşek, emekli olduktan sonra yaşadığı Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 10 Ağustos'ta hayatını kaybeden ve 11 Ağustos'ta burada defnedilen ağabeyi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek (80) için taziyeleri kabul etmek için Necat Nasıroğlu Külliyesi'ndeki taziye evine geldi.

Şimşek, burada aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Taziyeye, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç

Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu transferini bitirdi! İşte forma giyeceği maç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin ardından bir operasyon da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne! 17 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Kuyumcular da gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.