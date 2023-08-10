Bakan Şimşek, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Ayrıca kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceledi ve iş insanlarıyla toplantı yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi.
Bakan Şimşek, İpekli-2 Otogar K-6 Geçici Konaklama Merkezi'ni gezdi, burada görüştüğü depremzedelerin taleplerini dinledi.
Şimşek, merkezdeki çadırda kurulan kütüphanede de çocuklarla sohbet etti.
Daha sonra Örenli bölgesinde yapımı süren kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceleyen Şimşek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Bakan Şimşek, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde iş insanları ve sektör temsilcileriyle basına kapalı toplantı yaptı.