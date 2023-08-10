Bakan Şimşek, Adıyaman'da depremzedelerle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi ve taleplerini dinledi. Ayrıca kalıcı konutlardaki örnek daireyi inceledi ve iş insanlarıyla toplantı yaptı.