Bakan Özhaseki: "'Yerinde Dönüşüm' projemize başvuru sayısı toplam 155 bin 293'e ulaştı"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuru sayısının toplam 155 bin 293'e ulaştığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat'ta meydana gelen, 11 şehrimizi ve 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 6 ay geçti. Devletimiz afetin ilk anından itibaren olduğu gibi bütün imkan ve birikimiyle sahada çalışmalarına devam ediyor. Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de Yerinde Dönüşüm ile 11 şehrimize; güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız" dedi.

Paylaşımında "Yerinde Dönüşüm" projesine başvuruların her geçen gün artarak devam ettiğini ifade eden Özhaseki, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Başvuru sayısı şu an itibarıyla 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293'e ulaştı. 'Yerinde Dönüşüm' projemize teveccüh gösteren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah bir yıl içerisinde 319 bin toplamda da 680 bin konutumuzu inşa ederek afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz."