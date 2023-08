Bakan Özhaseki: Yeni yapılar 4 katı geçmeyecek

KAHRAMANMARAŞ'ta kentsel dönüşüm toplu temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni yapılacak inşaatların fay hattına en az 60 metre uzaklıkta olacağını belirterek, "Sert zeminlere inşa edilecek binalar 4 katı geçmeyecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'taki temaslarına Ak Parti İl Bakanlığı'nı ziyaret ederek başladı. Özhaseki daha sonra İsmetpaşa Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm toplu temel atma törenine geçti. Törene; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Hayrettin Güngör, şehrin merkezinde şehrin hikayesinin, geçmişinin ve ticaretin olduğu mekanda örnek bir projenin temelini attıklarını belirterek, "Bugün temelini attığımız bu proje, şehir tasarım projemizin ilk etabını oluşturuyor. Yerinde dönüşüm projesine olan ilgi, hemşehrilerimizin dönüşüm iradesini de yansıtan, devlet- millet iş birliğinin çok güzel bir örneğini oluşturmaktadır. Önümüzdeki süreçte şehir tasarım projemizin diğer etaplarının da temelini atacağız ve şehrimizin imar ve inşasına devam edeceğiz" dedi.

'ŞARTLARA UYDUĞUMUZ TAKDİRDE HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK'

Daha sonra kürsüye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremin ardından evsiz kalan 1 milyon 905 bin depremzedenin evlerinden uzakta olduğunu, yurtlarda 80 bin, konteyner kentlerde 470 bin depremzedenin kaldığını söyledi. 320 bin aileye kira yardımı yapıldığını kaydeden Özhaseki, 850 bin yapının inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Özhaseki, sözlerine şöyle devam etti:

"Söylemesi ne kadar kolay, 850 bin değil mi? Tam 5 tane şehrin yeniden, sıfırdan yapılması demek. Maddi değer olarak sorarsanız 100 milyar doları geçiyor. Bu yokluk içerisinde bütün bunların altından inşallah kalkacağız. Zaten 180 bin konutun ihalesini yaptık, inşaatlar devam ediyor. Allah nasip ederse onları zaten ilk etapta yapı yasağı getirdiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımıza vereceğiz. Siz de hatırlarsınız, bu bölgelerde, fay hattının geçtiği yerlerde yapı yasağı gelmişti. Onu belki ilk günlerin biraz sıcaklığıyla bilim adamları geniş tutmuşlardı. Şehrimizin en merkezinde, yapıya yasaklı hale getirmek o şehrin bir nokta ölüm fermanını imzalamak gibi olur. Bilim adamlarımız yeniden çalıştılar, en sonunda dediler ki; 'Şehrimizin merkezini biz imara açabiliriz. Ancak fay hatlarının ve fay kırıklarının olduğu yerlerde değil. 60 metre civarında orada bir boşluğun bulundurulması mecburi. Çünkü fay kırıklarının üzerine çelikten bile evler inşa etseniz aşağıdan öyle bir enerji vuruyor ki, o sizin yaptığınız evi yerle yeksan ediyor. Doğayla savaşılmaz, o gücün karşısında durulmaz. O ancak anlaşılır ve ona uygun tavır alarak hayat devam ettirilir. Biz fay kırıklarının, fay hatlarının olduğu yerde 60 metre genişliğinde bir fay hattını boş bırakacağız. Buradaki vatandaşlarımızın haklarını da şimdi bu inşaatlarını yaptığımız yerlerden, rezerv alanlardan vereceğiz. Peki, onun dışında kalan şehrin merkezi ne olacak? Bilim adamları şöyle söylüyorlar; 15 metre kadar mecburen kazık çakılacak, sonra sert zeminlere inilecek, sert zeminler bulunduktan sonra inşaat üzerine yapılabilir. En az 1 kat veya 2 kat bodrum yapılacak, üstte de 4 katı geçmeyeceğiz. Eğer bizler bu şartlara uyarsak bundan sonra geleceğimiz aydınlık. 7.5 şiddetinde, 8 şiddetinde depremde olsa bu şartlara uyduğumuz takdirde Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. O yüzden bugün burada merkezdeki inşaatlarda bir taraftan inşallah başlatmış oluyoruz."

'100 METREKARELİK EVİN MALİYETİNİN TAMAMINI DEVLET OLARAK KARŞILIYORUZ'

850 bin yapı için rezerv alanını bulmanın mümkün olmadığını, bu nedenle de evini yapmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmaya karar verdiklerini belirten Bakan Mehmet Özhaseki şunları söyledi:

"Bunu yapmadan önce de tüm belediye başkanı arkadaşlarımızı Ankara'ya davet ettik, hangi partili olursa olsun, geldiler. Bu fikrimizden bahsettik, onlar da dediler ki; 'Eğer siz desteklerseniz biz de evlerimizi yaparız.' Sonra şehirlerimize yeniden gelerek bu şehrin ileri gelenleriyle, ticaret sanayi odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle, mimar-mühendis odalarıyla toplantılar yaptık. Orada da yerinde dönüşümün şartlarını konuştuğumuzda kardeşlerimiz dediler ki; 'Şehirlerimizin merkezlerini bir an önce bizim hayata geçirmemiz lazım, siz yeter ki destekleyin.' Biz de destek kararı aldık. İlk etapta 100 metrekarelik bir ev için 1 milyon lira destek veriyoruz 500 bin lirası hibe, 500 bin lirası da 2 sene ödemesiz, 10 sene vadeye bölünmüş olarak, faizsiz şekilde tahsil edeceğiz. Bundan 5-8 sene sonra verilecek, ayda 3 bin liranın ne kadar kıymetsiz olacağını sizler de tahmin edersiniz. Neredeyse bu paranın tamamı hibe gibi adeta. Şimdi bir taraftan konutlar yapıyoruz, bir taraftan merkezi kendimiz inşa edeceğiz, Kahramanmaraş'ın meydanını oluşturacağız ve burada güzel inşaatlarla birlikte her tarafa örneklik teşkil etsin istiyoruz ama bundan sonraki iş de biraz sizlere düşüyor. Eğer bir binada 10 kişiyseniz, bir araya gelin, anlaşın, ortak bir hesap açın biz sizi destekleyelim. Oralarda sizlerden asla belediyelerde olduğu gibi ruhsat, harç gibi paralar istemiyoruz. Yapı denetim firmalarına gidilerek ayrı bir masraf da yapılmayacak. Eğer istiyorsanız, bir müteahhitle anlaşıyorsanız tip sözleşmeler vereceğiz, o tip sözleşmelerle siz yaptırın işinizi. Eğer derseniz ki; 'Biz mühendis, mimar arkadaşlarla konuşuruz, onlar özgün projeler hazırlatırız, bunu uygularız.' Eyvallah, onu yapın, itirazımız yok. Ama 'Tip proje verin, biz o tip projeleri uygularız' diyorsanız, TOKİ'mizin 100 metrekareden başlamak üzere 110 120, 10, metrekare gibi değişik büyüklüklerde projelerinin hem statik hesapları çözümlenmiş vaziyette hem elektrik hem makine gibi türlü mühendislik hizmetleri yapılmış vaziyette, sizlere teslim ederiz. Siz alırsınız bu tip projeleri de uygulayabilirsiniz. İnşaata da bir an önce başlarsınız ve siz inşaata devam ettiğiniz takdirde bizler de sizlere yardım etmeye devam ederiz. Ortalama bir inşaatın maliyetinin ne kadar gideceğini çok hesapladık. Neredeyse 100 metrekarelik bir evin maliyetinin tamamını biz devlet olarak karşılıyoruz. Daha büyük oranda bir metrekarede ev yapacaksanız onun için de kredi miktarını 700 bin liraya, 800 bin liraya kadar artıracağız."

?CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA VİDEO KONFERANSLA AÇILIŞA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferansla katılımıyla 9 bin 74 konut ve köy evi ile 231 iş yerinin temeli atıldı.