Bakan Özhaseki, Uluslararası Temiz Hava Günü'nü kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, '7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki, temiz hava önemine vurgu yaparak, hava kalitesinin takip edildiğini ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü"nü kutladı.

Özhaseki, "7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Özhaseki mesajında, "Temiz hava, sağlıklı bir nefes. Geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 7 Eylül Mavi Bir Gökyüzü için Uluslararası Temiz Hava Günü'nü bu yıl "Temiz Hava için Bir Aradayız" temasıyla kutladıklarını belirten Özhaseki, "Bakanlık olarak 'Temiz Hava için Bir Aradayız' diyerek hava kalitemizi ölçüyor, izliyor, geliştirdiğimiz modelleme sistemleri ile takip ederek iyileştiriyor, tertemiz bir hava için canla başla çalışıyoruz. Dünya Temiz Hava Günü'müz kutlu olsun." sözlerini paylaştı.

Hava kalitesi 365 sabit ölçüm istasyonuyla anlık takip ediliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça yürütülen çalışmalarla, şehirlerdeki hava kalitesinin yükseltilmesi için birçok proje hayata geçirildi.

Çevre alanında hazırlanan mevzuatın ilk temalarından "hava kalitesi"ne ilişkin çalışmalarla, dış ortam hava kalitesi yönetimi ve kaynak bazlı kirlilik kontrolüne yönelik projeler yürütülüyor.

Hava kalitesi, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde, 365 sabit ölçüm istasyonuyla anlık olarak ölçülüyor ve kamuoyu bilgilendiriliyor.

Yerli ve milli yazılımlarla inceleniyor

Temiz hava için hava kalitesini iyileştirmek amacıyla ve net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda Bakanlık tarafından geliştirilen yerli ve milli Hava Emisyon Yönetim (HEY) Portalı ve NEFES yazılımları ile de şehirlerdeki hava kalitesi 3 boyutlu ortamda incelenerek hesaplanıyor.

İllerdeki ısınma, sanayi ve ulaşım kaynaklı hava kirliliğini azaltacak ve hava kalitesini iyileştirecek yeşil dönüşüm ve yerel çözümlerin etkinleştirilmesi çalışmaları da sürdürülüyor.