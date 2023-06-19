Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz' dedi.

Bakan Özhaseki: "Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz,eski hatalara düşmeyeceğiz"

"Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz"

"Bakanlık olarak vatandaşlarımızın yarasını sarabilmek amacıyla 850 bin bağımsız birim yapmak zorundayız"

OSMANİYE - Osmaniye'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesi Osmaniye'yi ziyaret etti. Bakan Özhaseki, valilikte düzenlenen toplantıda belediye başkanları, STK'lar ve sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Özhaseki burada deprem konutları için hazırlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

"850 bin bağımsız birim yapmak zorundayız"

"6 Şubat depremi, Anadolu toprakları üzerinde kurduğumuz bin yıllık medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felakettir" diyen Bakan Özhaseki, "6 Şubat'ta büyük bir afetle karşı karşıya kaldık. O günlerde söylenen söz doğruydu. 'Asrın afetiydi'. Anadolu toprakları üzerinde kurduğumuz bin yıllık medeniyetimizde karşımıza çıkan en büyük felaket herhalde buydu. Doğrudan 11 ilimizi etkiledi. Yüz kadar ilçemizi binden fazla köyümüzü etkiledi. Yıkılan konut sayısı ve yapmak zorunda olduğumuz bağımsız birim sayısı, ara ara itirazlarla birlikte değişmekle beraber 680 bin civarında konut ve 170 bin civarında da depo ve iş yeri gibi bağımsız birimden oluşuyor. Yani bizler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın yarasını sarabilmek amacıyla 850 bin bağımsız birim yapmak zorundayız. 850 bin diyoruz, geçiyoruz ama bu neredeyse Osmaniye büyüklüğünde veya Adıyaman, Malatya büyüklüğünde beş, altı, yedi tane vilayetin sıfırdan yapılması demektir. Maddi hasar karşımıza çıkan, rakamsal olarak ifade edecek olursa 100 milyar dolar civarında. Tabii bütün bunları karşılayabiliriz ayrı bir şey ama 50 binden fazla canımız da toprağa verildi onun aCısı kolay değil. Geçenlerde Hatay'da 2 tane evi ziyaret ettik. Evini teslim ettiğimiz kardeşleri gözlerinden hala çeşme gibi sular akıyor. 2 ailede 3 tane evladını toprağı vermiş ateş düştüğü yeri yakıyor" diye konuştu.

"Fay hatları üzerine ev yapılmasına izin vermeyeceğiz"

Deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğine değinen Bakan Özhaseki," 170 bin civarında konutun yapım ihalesi tamamlanmış veya devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz.. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bir sene içerisinde teslim edilecek. Ama bütün bunların ortaya çıkan hasarı sarma noktasında yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bir taraftan da şehirlerin hayatını canlandırmamız yıkılan yerlerin eski haline dönmesi lazım. Oradaki yerel ticaretin, yerel mimarlık, mühendislik bürolarının devreye girmesi lazım. Yerinde dönüşümün esasları benimseyerek bizim hayatı yeniden kurgulayıp orada daha sağlam, daha konutlarımızı yapıp yola çıkmamızı icap ediyor. En kısa sürede hayatımızı normalleştirme içerisinde adımlar atacağız, Cumhurbaşkanımız bu konuda özellikle o bölgelerde bulunan vatandaşlarımız dönüp bizlere sizden Allah razı olsun deyinceye kadar. İşler bitinceye kadar oralardan çıkmak yok diye talimat verdiler" ifadelerini kullandı.