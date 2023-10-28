Bakan Özhaseki: Okullarımızda 3 milyon 700 bin kitabı öğrencilerimize bedava veriyoruz (2)

TÖRENE KATILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Emine Gönen Ortaokulu'nun acımışının ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk koyma törenine katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından konuşan Bakan Özhaseki, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyoruz. Cenabı Allah nice 100 yıllara huzurla, güçlü bir devletin mutlu insanları olarak eriştirsin diye dua ediyoruz. Zaten Cumhuriyet'in kurulması da kolay olmadı. Önce 1'inci Cihan Harbi, arkasından Kurtuluş Harbi, sonra kurucu iradenin Meclis'te Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan ve bugüne kadar devam eden bir süreç. Türkiye birçok zorluklara göğüs gererek müthiş bir atılma mücadelesi içinde bugünlere kadar geldi. Çok şükür 100'üncü yılda son 20 yılda yaptıklarımızın mutluluğu içindeyiz ve gururunu taşıyoruz. Ulaşımda, enerjide, ekonomide, sağlıkta, kültürde, sanatta ve sporda, aklınıza gelebilecek her bir alanda artık biz Türkiye'yiz ve Türk insanıyız. Bu ülkenin insanları olarak biz de varız dediğimiz bir dünyadayız" dedi.

'ZOR BİR COĞRAFYADAYIZ'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de konuşan Bakan Özhaseki, "Filistin ve Gazze'deki insanların çırpınışları elbette ki içimizi yakıyor. Oradaki çocuklarımızın ölümü hepimize emin olun perişan ediyor. Böyle bir dünyada bizim daha güçlü olmak gibi bir zorunluluğumuz olduğunu da ifade etmek istiyorum. Zor bir coğrafyadayız. Bu coğrafyada güçlü olmak bir mecburiyettir. Ne kadar güçlüyseniz o kadar ayaktasınız. Sözünüzü o kadar dinletiyorsunuz. Eğer değilseniz sizin de üzerinizde bin bir türlü oyunlar oynanıyor. Özellikle son 15-20 yıldır bu ülkeyi bölebilmek adına çukur eylemleriyle başlayan, 'öz yönetim ilan ettik' diyenlerin paçavralarını bayrak diye çektikleri bir ortamdan, bugün terörden bahsedilmeyen huzur içinde bir Türkiye var. Yabancı ülke tahrikleriyle, teşvikleriyle, kandırmalarıyla ve onlar namına ihtilal denemesine kalkan alçakların bertaraf edildiği, emin adımlarla önüne bakan ve dik bir şekilde yürüyen bir Türkiye var. Bundan da iftihar ediyoruz. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır. Bize düşen başta Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet'in üzerine hem kalkınmayı hem de demokrasiyi taçlandırarak devam ettirmek olacaktır. İnşallah bundan sonra da bizler elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BÖYLE BİR VAHŞET HİÇBİR DÖNEMDE YAŞANMAMIŞTIR'

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için kurulan çadırı ziyaret eden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Savaş her dönem olmuştur. Keşke olmasa ama oluyor. Böyle bir vahşet hiç bir dönemde işlenmemiştir. Sadece erkekler arasındaki o savaşta yiğitler ölmüyor ya da şehit olmuyor, kadınlarımız, yaşlı annelerimiz ve kız kardeşlerimiz de orada şehit ediliyor. Küçücük yavrular şehit ediliyor. Peki Batı alimi ne yapıyor? Gidip gelip o siyonistlere 'hazır ol'da durup bağlılıklarını bildiriyorlar. Neden? Yine bir çıkar anlayışı var. Dün onları kendileri Batıda katletmişlerdi. Arkasında günah çıkarmaları var. Bugün de yine çıkar anlayışlarında para babalarına selam çakmaları var. Çok şükür biz inandığımız gibi yaşamaya azmetmiş bir topluluğuz. Elimizden ne gelirse onu yapacağız. Kardeşlerim şunu bilin ki; ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız olayı yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanımızın gitmediği ülke kalmadı. Cumhurbaşkanımız toplantı aralarında bile çıkıp bir başka devlet başkanıyla görüşüyor ve dünya ülkesi liderlerini arıyor. Onlardan tavır koymalarını istiyor. Kendisi de zaten net olarak tavrını koymaya devam ediyor. Değişik dönemlerde bu tür zulümler olmuştur. Ama inanıyorsak güçlü biziz. Sonunda yine zafer bizim olacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın."