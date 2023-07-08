Bakan Özhaseki'nin 'Yerinde dönüşüm' açıklamasına Kahramanmaraş'tan destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından ağır hasar alan 13 bloklu sitenin sakinleri, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki'nin açıkladığı, 'Yerinde Dönüşüm' projesine katılmak istediklerini ve ağır hasarlı binalarının yerinde dönüşüm çerçevesinde yeniden yapılmasını istedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, dün depremzedelere yeni destek paketini açıkladı. Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi çerçevesinde kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere faizsiz kredinin yanı sıra konutlar için 500 bin lira, iş yerleri için 250 bin lira hibe verileceğini belirtmişti. Bakan Özhaseki'nin açıklaması depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta karşılık buldu. Merkez Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahalle sakinleri de yerinde dönüşüm istedi. Mahallede bulunan ve ağır hasar alan 13 bloklu Sümer Evleri Sitesi ile bir bloğu depremde yıkılan ve iki bloğu da ağır hasar alan 60 Evler Sitesi sakinleri de binalarının yerinde dönüşümünü talep etti.

Mahalle Muhtarı Ali Mehmet Kurtağzı, "Depremlerden sonra sıkıntıya girdik ancak Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bu binalarımız 1984 yılında temelleri atıldı ve deprem nedeniyle ağrı hasar aldı yıkılacak. Mahalle halkım Sümer Evler ve 60 Evler sitesi sakinleri beni her zaman arıyor ve soruyor son durumu. Evlerinin yerine yapılmasını istiyorlardı. Bizim bu binaların yerlerinin de sağlam olduğuna inanıyoruz ölçülsün takip edilsin. İnşallah devletimiz de milletimiz de bu sıkıntılardan kurtulur. Aylardır çadır ve konteynerlerde hayat geçiriyor insanlar. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyor ve bir an önce evlerimizi yerine yapıp normal hayatımıza geçelim" dedi.

Depremzedelerden Ömer Çolak ise "Binalarımızın evlerimizin yerinde yapılmasını istiyoruz. Binalarımız iki büyük deprem yaşamış olmasına rağmen ağır hasar aldı ve yıkılmadı. Zeminin sağlam olduğuna kani geldik. Yetkililerimizin bu taleplerimizi dikkate almalarını ve evlerimizin yerinde yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.