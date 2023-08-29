Bakan Özhaseki: "Mesleğinizi en iyisi olabilmek için iyi seçin" "Kayseri'yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik" "Doğruluktan ayrılmayın" "Sakın ola ki pes etmeyin" "Başarılı olabileceğiniz mesleği mutlaka seçmeniz gerekiyor" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı...

Bakan Özhaseki: "Mesleğinizi en iyisi olabilmek için iyi seçin"

" Kayseri'yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik"

"Doğruluktan ayrılmayın"

"Sakın ola ki pes etmeyin"

"Başarılı olabileceğiniz mesleği mutlaka seçmeniz gerekiyor"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Hangi mesleği seçersen seç en iyisi olabilmek için seç. Mesele para kazanmaksa, sevdiğiniz ve başarılı olabileceğiniz mesleği seçmeniz gerekiyor" dedi.

Bakan Özhaseki, "İlham Veren İsimler Genç Yeteneklerle Buluşuyor" programında Kayseri'de gençlerle buluştu. Özhaseki, Erciyes Anadolu Holding ve TV Kayseri iş birliği ile düzenlenen ve TV Kayseri ekranlarından Ömer Faruk Hamurcu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide eğitim başta olmak üzere önemli değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulundu. Özhaseki, gençlere kendi hayatından örnekler vererek tecrübelerini de aktardı ve yöneltilen soruları cevapladı.

"Hangi mesleği seçersen seç en iyisi olabilmek için seç"

Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, bir araya geldiği gençlere kendilerini yetiştirmeyi, dünyayı takip etmeyi ve doğru yoldan ayrılmamayı tavsiye ederek, "Hangi mesleği seçersen seç en iyisi olabilmek için seç. Mesele para kazanmaksa, sevdiğiniz ve başarılı olabileceğiniz mesleği seçmeniz gerekiyor" dedi.

"Kayseri'yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik"

Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde başlatılan ve bugüne kadar devam çalışmalarla Kayseri'yi Avrupa ile yarışan bir şehir haline getirdiklerini ifade eden Özhaseki, "Borçlu aldığımız, 3-5 tane parkın olduğu, kurtarılmış mahallelerin olduğu Kayseri'yi bugün Avrupa ile yarışacak bir şehir haline getirdik. Şehrin altyapısı tüm bitti, üstyapısında gayet güzel işler yapıldı. Dolmuşlar, el arabaları, at arabaları falan tamamı bitti. Şimdi raylı sistemler çalışıyor. Modern tesisler yapıldı. Sonra dünyanın hiçbir yerinde hiçbir yerel yönetimin yapamayacağı kadar büyük işler başardık; Erciyes Kayak Merkezi, Yamula Barajı, serbest bölgenin kurulması, stadyumun yapılması gibi. Çok şükür bunların hepsine de imza attık ve 2014 seçimleri bittiğinde Cumhurbaşkanımız Ankara'ya davet etti. Milletvekili olarak, seçilerek gittim. Ankara'daki hayatımda, biraz Genel Başkan Yardımcısı olarak Belediyelerden sorumlu, birazda Bakanlık göreviyle devam etti. O ilk dönem iki hükümette bulundum. Bu son dönemde de yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Cumhurbaşkanımız uygun gördüler ve göreve başladık" dedi.

"Başarılı olabileceğiniz mesleği mutlaka seçmeniz gerekiyor"

Günümüzde milletlerin geleceğinin gençlerin eğitimiyle ölçüldüğüne işaret eden Bakan Özhaseki, eğitimin önemine değinerek gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Eğer bir milletin gençleri donanımlı, kendini iyi yetiştirmiş, geleceğini hazırlarsa, değişimi yakalamış ve kariyerini en iyi şekilde tamamlıyor ise emin olun korkmanıza gerek yok. İyi eğitimli kimseden korkmayın. Eğitim bileşik kaplarda dökülen su gibidir. Bir yerden eğitimi dökersiniz öbür tarafa refah olarak, iyilik olarak, nezaket olarak devam eder gider bu. Eğer cehaleti dökerseniz kötülük, pislik, pasaklılık, anlayışsızlık, gerilik, ilkellik arka arkasına gelir. O yüzden gençlerimizin iyi yetişmesi lazım. Hangi mesleği seçersen seç en iyisi olabilmek için seç. Genelde bizim yetiştiğimiz dönemde en yüksek puanla tıp fakültesi yazılır. Altına mühendislikler, siyasallar ondan sonra bir şey bölümleri yazılır. Daha çok para edecek bölümler. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi hiç ummadığınız bölümler; doktorlardan, mühendislerden, müteahhitlerden de çok para kazandırır. Mesele para kazanmaksa, sevdiğiniz ve başarılı olabileceğiniz mesleği mutlaka seçmeniz gerekiyor."

"Doğruluktan ayrılmayın"

Bakan Özhaseki, öğrencilere sevdiği mesleği yapmayı ve çalıştıkları alanda cesaretli olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin dünyayı yakından takip etmesi gerektiği kaydeden Özhaseki, yabancı dil öğrenmekten vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Ben hala yabancı dil çalışıyorum. Emin olun çalışıyorum yani. Çalışacağız, çalışmadan olmuyor. Bir de hobileriniz olsun arkadaşlar. Hayata renk katın. Vazgeçmeyin. Kendinizi yetiştirdiğiniz yerde birkaç prensip var ki onlardan vazgeçmeyin. Birincisi vicdan arkadaşlar. Şunu hiç ihmal etmeyin; kanun bir şey söyler, amirler bir şey söyler, insanlar bir şey söyler. Toplum baskısı başka bir şey söyler, el alem başka bir şey söyler. Ama şu var arkadaşlar, bundan hiç vazgeçmeyin; vicdan. Her zaman yanı başımızda dursun. ve doğruluktan ayrılmayın. Aleyhimize bile olsa doğru şeyi söyleyelim" ifadelerini kullandı.

"Sakın ola ki pes etmeyin"

Bakan Özhaseki, öğrencilere yerleştikleri bölümlerden mezun olmalarının ardından yüksek lisans yapmayı tavsiye etti. Öğrencilerin fırsatını bulduğunda yurt dışına gitmesi gerektiğini ve dünyayı tanımaları gerektiğine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"O meslekte ne oluyor, onlardan bir haberiniz olsun. Sonra da 'ya olmadı, beceremedim' diye ümitsizliğe asla düşmeyin. Bir kitap okumuştum, içinde Türkiye'de en başarılı 50 kadar iş adamı vardı. Onlar demiş ki o kitapta, 'başarılarınızı anlatmayın, başarısızlıklarınızı anlatın.' Yola çıktıktan sonra başlarına gelen ne kadar büyük felaket varsa, sıkıntı varsa, yere düşmüş kalkamamışlarsa, kurtaramamışlarsa, batmışlarsa, hepsini anlatmışlar içtenlikle. Şimdi siz düştüğünüzde kalkmayı bilmezseniz işiniz zor. Sizin kıymetinizi anlayamayabilir karşınızdaki. İş yeri sahibi de, ortağınız da, çevreniz de. Siz kendinize güveninizi yitirmeyin. Azimle devam edin. Kararlılıkla devam edin. Hayat böyle bir şey arkadaşlar. Çünkü hayatta her şey var, düşeceğiz, kalkacağız, yorulacağız dinlenip yine devam edeceğiz, zarar edeceğiz. Sakın ola ki pes etmeyin. Kur'an'da, 'Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır' ayetine inanıp yola devam edin arkadaşlar."