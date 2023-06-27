Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak, konteyner kentte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.