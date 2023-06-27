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Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak

Güncel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak, konteyner kentte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kurban Bayramı'nda Kahramanmaraş'taki depremzedelerle bayramlaşacak, konteyner kentte devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Kurban Bayramı'nın birinci günü 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olacak.

İlçedeki Meydan Çadır Camisi'nde bayram namazını kılacak Özhaseki, daha sonra vatandaşlarla bayramlaşacak.

Özhaseki, ardından konteyner kente geçerek devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak, yetkililerden bilgi alacak.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Kurban Bayramı Kahramanmaraş Güncel Haberler

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