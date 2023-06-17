Bakan Özhaseki: Hatay'ın demografisini, kültürünü ve sanayisini ayağa kaldıracak formüller üzerinde çalışıyoruz

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki temasları çerçevesinde Hatay İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentte görev yapan protokol ile yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir toplantı yaptı. Bakan Özhaseki, Hatay'ın demografisini, kültürünü ve sanayisini ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, " Hatay'ın demograsifisini, sosyolojisini, kültürünü, sanatını, sanayisini ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalışıp, biran önce bunları devreye sokmalıyız. Şehir merkezlerinde sağlam olan, zeminde bir sıkıntı olmayan yerleri yeniden canlandırıp eski haline kavuşturmak bizim görevimizdir" dedi.

Bakan Özhaseki, deprem bölgesindeki temasları çerçevesinde Hatay İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde kentte görev yapan protokol ile yapılan ve yapılması planlanan çalışmaları içeren bir toplantı yaptı.

Toplantı başlangıcında açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, Hatay'a yapılan ve yapılmakta olan çalışmaların yerinde görmek için kente geldiklerini ifade ederek, Anadolu'da kurulan 1000 yıllık medeniyette en büyük bir felaketle karşılaştıklarını belirtti.

11 ilin depremden etkilendiğini aktaran Bakan Özhaseki, 680 bin bağımsız birim ev, 170 bin civarında depo iş yeri ayrı ayrı bağımsız birimlerin hasar gördüğünü kaydetti.

850 bin civarında bağımsız birime yardım etmeleri gerektiğini dile getiren Bakan Özhaseki, "Bütün yaraları sararız ama canları geri getiremiyoruz. 50 bin canımızı toprağa verdik. İlk andan itibaren devlet olarak ve tüm belediyeler olarak deprem bölgesindeydik. Bu milletin her bir ferdi üstüne ne düşen varsa o bölgelere koştu. Görünmeyen o kadar çok çalışma var ki. Hac parası, kumbara birikimi, annelerimiz kolundaki bileziği deprem bölgesine gönderdi. Böyle bir milletin ferdi olmak guru verici. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonrada yapılacak olanı daha hızlı olanı yapmak için çalışacağız" diye konuştu.

"Hatay'ı canlandıracağız"

Vatandaşların endişe etmemesini isteyen Bakan Özhaseki, "Bütün yaraları sarıncaya, zararları telafi edinceye kadar ve 'Allah devletimize zeval vermesin' deyinceye kadar buradayız. İmar üzerinde bir takım çalışmalar oldu, rezerv alanlar belirleyerek evler, köy evleri yapmaya başladık. Bundan dolayı da bir takım adımlar attık. Sıkıntılar çok bunları aşacak bir irade, yapı bizde var. En önemlisi şehrimizin demograsifisini, sosyolojisini, kültürünü, sanatını, sanayisini ayağa kaldıracak yeni formüller üzerinde çalışıp biran önce bunları devreye sokmalıyız. Şehrin eski canlı haline yeniden dönmelidir. Kadim bir şehirde yaşıyoruz. Şehir merkezlerinde sağlam olan, zeminde bir sıkıntı olmayan yerleri yeniden canlandırıp eski haline kavuşturmak bizim görevimizdir. Bunun için tedbirler aldık. Bunların şartlarını nasıl yapılacağını konuşacağız. Yeni bir yol haritasıyla hızlı şekilde hayatını nasıl normale dönüştürürüz, Hatay'da nasıl eskisi gibi canlı bir Hatay başlar bunun peşindeyiz. Bunu konuşacağız" ifadelerine yer verdi.

Toplantının ikini bölümü basın kapalı devam etti. - HATAY