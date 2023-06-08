Bakan Özhaseki: Gece gündüz demeden uğraşacağız, yaraları saracağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Seçimlerden sonra bizim birkaç saniye bile vaktimiz yok. Gece gündüz demeden uğraşacağız, inşallah yaralarımızı saracağız" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, göreve başladıktan sonra bakanlığa bağlı tüm kurum ve iştiraklarıyla ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Çalışmalarla ilgili brifing almayı sürdüren Özhaseki, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamada bulunarak, "Asrın depremi' deniyor ama bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşılaşabileceğimiz, 'bin yılın' depremiyle de karşı karşıyayız. Çünkü 11 ili ilgilendiriyor. Onlarca ilçeyi, yüzlerce köyü ilgilendiriyor. Yıkım miktarı olarak da, hasar olarak da ayrı ayrı rakam verilmekle birlikte; 680 bine yakın konut, 170 bine yakın da dükkan, iş yeri ve ahır gibi tek katlı birimlerden oluşan, neredeyse 850 bin bağımsız birimin yeniden yapılması söz konusu. Bir taraftan bu çalışmaların planlanması, yani zemin etütleri yapılarak binaların sağlam yerlere taşınması, arkasından daha kimlikli binaların ortaya çıkabilmesi için yeni projelerin geliştirilmesi, bunların mülkiyet sorunlarının çözülmesi, arkasından bunların ihale edilip işe başlanması, finansmanlarının temini noktasında da derin çalışmaların yapılması icap ediyor. Bu belki de normal zaman olsa, birkaç yıla sari olarak yapılacak uzun çalışmalardır ama bizim o kadar bekleyecek zamanımız yok" dedi.

Ayrıca, çevre açısından da uzun ve önemli çalışmalar yapacaklarını söyleyen Özhaseki, "Sıfır Atık ile başlayan ve onun dışında devam eden birçok çalışmayı da daha görünür, daha belirgin kılarak; onları hayatın içerisine iyice girmiş vaziyette, en etkin şekilde çözmenin yollarını arayacağız. Bu amaçla da brifinglerimizi devam ettiriyoruz. Allah, iyi niyetle çalışan herkesin yardımcısı olsun. Biz de inşallah bu gayretlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.