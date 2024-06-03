Bakan Özhaseki, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeşil çevre, temiz hava ve sağlıklı nesiller hedefiyle bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları yapmaya devam ettiklerini belirterek, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeşil çevre, temiz hava, sağlıklı nesiller hedefiyle bisiklet ve yeşil yürüyüş yolları yapmaya devam ettiklerini vurguladı.
Türkiye genelinde, 1671 kilometre bisiklet yolu, 420 kilometre yeşil yürüyüş yolu yaptıklarını belirten Özhaseki, Dünya Bisiklet Günü'nü kutladı.