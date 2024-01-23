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Bakan Özhaseki, Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Çığ Tehlikesine Karşı Uyardı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Anadolu'da etkili olması beklenen kar yağışı ve çığ olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre; Kars, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari'de yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekliyoruz. Çığ, tipi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Hakkari Çevre Yaşam Güncel Haberler

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