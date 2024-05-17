Bakan Özhaseki, depremzedeyi ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhasaki, bir televizyon kanalında yayınlanan bilgi yarışmasına katılan ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesini, ağabeyini ve sol bacağını kaybeden yarışmacı Aylin Karakuş'u ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karakuş'un yarışmada, "Ben ağlamak istemiyorum, hep gülmek istiyorum, hep yaşamak istiyorum." sözleriyle tüm Türkiye'yi olduğu gibi Bakan Özhaseki'yi de duygulandırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ile ziyaret ettiği Aylin Karakuş'un, akademik çalışmalar için Ankara'da bulunduğunu belirtti.

Bakan Özhaseki, "Aylin'i televizyondaki bir yarışma programında tanıdık. 6 Şubat depremine Hatay'da yakalanan kızımız, yaşadıklarına rağmen vakur duruşu ile gönlümüzü fethetti. Akademik kariyeri vesilesiyle Ankara'da yaşayan kızımızı, eşim Neşe Hanım ile ziyaret ettik, hasbihalde bulunduk. Aylin'in kayıplarını geri getiremeyiz ancak o artık hepimizin bir evladı oldu. Bütün depremzede kardeşlerimizin yanında olduğumuz gibi Aylin kızımızın da yanındayız. Rabb'im onun da tüm evlatlarımızın da bahtını, kısmetini hayırlı eylesin." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin eşi Neşe Özhaseki de ailesinin Gölcük'te 1999 depremini yaşadığını belirterek "Sizi çok iyi anlıyorum. Benim ailem de 1999 depremini yaşadı. Kız kardeşim enkazda saatlerce kaldı, kurtarılamadılar. 3 yaşındaki yeğenim beşiğinde kafa travması geçirmişti. Senin gibi o da hayata tutundu, doktor oldu. Evlendi, bir kızı var." dedi.

Bakan Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karakuş, kötü hatırlamamak için depremin ardından Hatay'a gitmediğini belirtti.

Hatay'ın emin ellerde olduğunu ifade eden Karakuş, "Önceki çalışmalarınızı bildiğim için sizin Bakan olduğunuzu duyunca o zaman Hatay'ın düzeleceğini söyledim." ifadesini kullandı.

Aylin Karakuş'un anlattıkları karşısında duygulanan Bakan Özhaseki, Karakuş'a "Hatay'a bir gün birlikte gidelim, orada yapılan çalışmaları siz de görün." davetinde bulundu.