Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Özhaseki, tamamlanan projeleri değerlendirdiğini ve uzman ekiplerin bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Konutlar ve iş yerlerinin süratle tamamlanacağını belirten Bakan Özhaseki, vatandaşların mağdur edilmeyeceğini ifade etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin ihyası ve imarı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman Belediye Başkanlarımızla ve beraberlerindeki heyetle bir araya gelerek tamamladığımız ve hayata geçireceğimiz projeleri değerlendirdik. Uzman ekiplerimiz bölgede çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyorlar. İnşallah konutlarımızı ve iş yerlerimizi de süratle tamamlayacak, vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.