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Bakan Özhaseki: Deprem bölgesi için yeni formüller üzerinde çalışıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz" dedi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde afet konutlarının hızla yükseldiğini belirterek, "Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarının yükseldiğini anlatan bir video paylaştı. Özhaseki "Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor. Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Kabine Toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İklim Değişikliği Mehmet Özhaseki Deprem Güncel Haberler

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