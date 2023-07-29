Bakan Özhaseki: Deprem, 8- 9 şiddetinde bile olsa evimizden çıkmayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Depreme karşı sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem anında evimizden çıkmayacağız. Yok efendim alelacele yap, gel şuraya. Ne olacak? Sen buna da göz yum. Yok arkadaşlar. Göz yummadan, tavizsiz şekilde gideceğiz. Bunu yapacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da ilk kazmanın vurulacağı 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamına dahil edilen depremde yıkılan 'Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Özhaseki, burada başlatacakları projenin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak "Kazasız belasız inşaat süreci ve nihayetinde tamamlandığında hepimizin iftihar edeceği bir meydan projesiyle birlikte; bütün esnaf kardeşlerimizin dükkanlarına yerleşerek iş yapabilecekleri bir ortam için Cenab-ı Allah'a hem dua ediyorum hem de bizlere düşen kul olarak gayreti göstermek için burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra Bakan Özhaseki ve katılanlar tarafından 'Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı.