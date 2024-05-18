Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, Denizler Halkındır projesiyle denizlere erişimi engelleyen işgalleri temizleyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu yaz itibarıyla "Denizler Halkındır" sloganıyla yeni bir projeye başlanacağını belirterek, "Ne kadar kaçak, işgal varsa, vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz. Halkın denize rahat ya da ücretsiz ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, katıldığı CNN Türk canlı yayınında soruları yanıtladı.

"Denizler Halkındır" sloganıyla bu yaz itibarıyla yeni bir proje hayata geçirileceğini açıklayan Özhaseki, Hatay'dan başlayarak Artvin'e kadar uzanacak sahil şeridinde bir tarama yaptıklarını söyledi.

Sahillerin halkın kullanımına açılacağını dile getiren Özhaseki, "Ne kadar kaçak, işgal varsa, vatandaşın denize ulaşımını engelleyecek ne varsa temizliğe başlıyoruz. Halkın denize rahat ya da ücretsiz ulaşımını engelleyen ne varsa yok edeceğiz. Oralara yeni bir birim kurarak kendi içimizde halka açık yerler oluşturmaya çalışacağız." diye konuştu.

"Yatını 'Mapa-Şamandıra'ya bağlayanlar sistemimize düşecek"

Bakan Özhaseki, yatların ağaçlara, kayalara bağlanması sonucu ortaya çıkan çevresel soruna da bir proje geliştirerek çözüm getireceklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Şu anda koylarımızda binlerce yat var. Bunlar bulabildikleri yerlerde yatlarını ağaçlara bağlıyorlar. Şimdi 'Mapa-Şamandıra' denilen bir sistem getiriyoruz. Antalya'dan başlayarak İzmir'e kadar uzanacak bir bölümde başlayacağız. Pilot bölge olarak Göcek'i seçtik. Ayrıca bir kirlilik de oluşuyor. Bunların kirlilikleri denizin açıklarına gidiyor. Bunları da tespit edeceğiz. 'Mapa-Şamandıra'ya bağlayanlar bizim sisteme düşecek. Takip edeceğiz. Bunu da 15-20 güne açıklayacağız. Böylece hem bu yatları kayıt altına alacak hem de de işgalleri engelleyeceğiz."

Portekiz'in Braga kentinde katıldığı toplantıya ilişkin de konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin ödüllendirildiğini kaydetti.

Geri dönüşümde depozito dönemi

Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışma yaptıklarına değinen Özhaseki, "Onay aldıktan sonra geri dönüşüm işine başlayacağız. 400 metrekareden büyük okullar gibi alanlarda geri dönüşüm kutuları koyacağız. İlk başta bedelsiz olacak ama sonra vatandaş, attığı ürünün belirlenen bedeli neyse parasını alacak." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesi ve İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özhaseki, "Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi var. 1240 şantiyemiz, 110 bin çalışanımız var. Şu anda 76 bin konutu teslim ettik. Sene sonunda 200 bin evi teslim etmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Özhaseki, vatandaşın kooperatif gibi yöntemlerle kentsel dönüşüm yapabilmesinin yolunu açacak yeni bir çalışma üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Özhaseki, "Biz şu anda arsaları hazırlıyoruz. Bir araya gelen, kooperatif kuran vatandaşlar, ilk evlerini yapmak için bizim bu açtığımız yerlerdeki yerlere müracaat ettiklerinde biz bedelsiz olarak kendilerine arsayı teslim edeceğiz. Bunun ayrıntılarını da yakında açıklayacağız." diye konuştu.

Belediyelere kentsel dönüşüm çağrısını yineleyen Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kentsel dönüşümün başarılı olması için üç ayak var. Bakanlık, belediyeler ve vatandaş. Hangi mahallenin ne sorunu varsa en iyi belediyeler bilir. Ancak belediyelerle birlikte hareket ederek başarılı oluruz. Hangi partili olursa olsun, gelsinler sonuna kadar kapımız açık. Ama ne yazık ki bazıları sadece algı siyasetiyle uğraşıyor, kentsel dönüşüm alanına bakmıyorlar bile."