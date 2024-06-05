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Çevre Bakanı Özhaseki: Evlatlarımıza tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefine uygun olarak çalıştıklarını ve evlatlara temiz bir dünya bırakmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Dünyamızın yarınları için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda gayretle, şevkle çalışarak evlatlarımıza tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yemyeşil bir çevre, masmavi bir gökyüzü, yaşanılabilir bir dünya hedefiyle, çevremizi el birliğiyle koruyoruz. Dünya ortak evimiz. Dünyamızın yarınları için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda gayretle, şevkle çalışarak evlatlarımıza tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hepimizin bir dünyası var."

Kaynak: AA / Güncel

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