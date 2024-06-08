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Bakan Özhaseki, ÇEVREFEST'te açılan stantları ziyaret etti Açıklaması

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST'te çevre farkındalığı oluşturmayı ve çevre bilincini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özhaseki, vatandaşlara fidan dağıttı ve çevreyle ilgili etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Ayrıca, çocuklara çevre bilincini aşılamak için eğitimin önemine vurgu yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "ÇEVREFEST ile çevreyle ilgili konulara dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geliştirebilmeyi istiyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "2053 Net Sıfır Emisyon" ve "Yeşil Dönüşüm" hedefleri doğrultusunda 7'den 70'e tüm vatandaşlarda çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ÇEVREFEST'in ikinci gününde stantları ziyaret etti.

Çevre alanındaki iyi uygulama örnekleri hakkında bilgi alan Özhaseki, ÇEVREFEST'e gelen vatandaşlara fidan dağıttı.

Özhaseki hem Başkent Millet Bahçesi'nde hem de diğer illerde çevreyle ilgili birçok etkinlik hazırladıklarını belirterek, "ÇEVREFEST ile çevreyle ilgili konulara dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini geliştirebilmeyi istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çevre farkındalığı oluşturmak için çalışıyoruz"

Vatandaşların ÇEVREFEST'e gösterdiği yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti vurgulayan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesini uygulayan belediyeler, çevreyle ilgili faaliyet gösteren özel firmalar burada. Ailelerimiz çocuklarıyla birlikte geliyorlar, bilgilendiriliyorlar. Vatandaşlarımıza fidanlar, kitaplar dağıtıyoruz. Ama asıl gayemiz, iklim değişikliğinin getirdiği belalara karşı herkesi dikkatli kılabilmek. Çevre farkındalığı oluşturmak için çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

Çevre Haftası vesilesiyle çok sayıda vatandaşa ulaşacaklarını anlatan Özhaseki, ÇEVREFEST'in 9 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Eğitimin önemine dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dünyada dışarıya salınan karbon gazları daha sonra atmosferde ısıya sebebiyet veriyor ve bizim günlük yaşamımızı etkileyecek kadar her tarafta bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Biz ne zaman ki çocuklarımızı eğitirsek, dengeyi bozmama adına bir çaba içerisine girmelerini öğretebilirsek, onlara bu bilinci verirsek onlar da kurtarılmış bir nesil olarak önlerine bakarlar. İnanç değerlerimizde 'emanet' diye bir kavram var. Çevre bize emanet. Biz de o emanete gözümüz gibi bakacağız. Onun içindir ki emanete kimse leke düşürmesin diye bir gayret içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Güncel

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