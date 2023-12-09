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Bakan Özhaseki, açılışlara katıldı ve kentsel dönüşümü vurguladı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir okulun temel atma törenine ve bir spor salonunun açılışına katıldı. Konuşmasında kentsel dönüşümün önemine vurgu yapan Özhaseki, deprem riskine karşı önlem almanın gerekliliğini belirtti.

AÇILIŞA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, programın ardından Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu temel atma törenine ve Kocasinan Belediyesi Ahievran Sinan Kütüphane ve Spor Salonu'nun açılışına katıldı. Burada konuşan Bakan Özhaseki, "Adayım diye çıkanlar, biz size 5 yıllık yetki verdik. Bütçe verdik. Binlerce insan verdik. Kaç tane konut yaptınız? Kaç tane riskli alanı dönüştürdünüz? Kentsel dönüşüm alanında hangi faaliyetler yaptınız? Lütfen sorun. Eğer bu konularda size bir söz vermiyorsa sırtınızı dönün ve hiç dinlemeyin. Düğünlere ve cenazelere herkes gider. Yollarda insanlarla muhabbeti herkes yapar. Ondan kolay bir şey yok" dedi.

'HER SEFERİNDE DEPREM OLACAK BİZ DİZİMİZE Mİ VURACAĞIZ?'

?Ülkeyi geleceğe hazırlayacaklarını ifade eden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

Önemli olan yiğitlik, kentsel dönüşüm yapmak, bu ülkeyi geleceğe hazırlamak. Her seferinde deprem olacak, biz dizimize mi vuracağız? Erkenden hazırlanacağız. Allah bu aklı bize bunun için vermiş. Mevlana Hazretleri de öyle diyor. Akıl, yer yer dizlere vurup dövünmek için değildir. Ah etmek için değildir. Önceden başa gelecek musibetleri tahmin edip, hesap yapıp yola devam etmek içindir. İşte biz de inşallah böylece aklımızı kullanmış olacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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