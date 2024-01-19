Bakan Özhaseki: 307 bin konutun yapımını sürdürüyoruz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımının sürdüğünü söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, açıklamasında, "Depremden etkilenen 11 şehrimizde; 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürüyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımı sürerken, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı devam ediyor. Şehir meydanlarını, şehir merkezleri ve ana caddelerin de yapımı sürüyor.