Özhaseki: Fay kırıklarının üzerine yapı yapmayacağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi 1 yıl içinde 311 bin konut yapılacak. Şimdi yeni bir döneme doğru geçiyoruz. Eski hatalara düşmeyeceğiz. Fay kırıkların üzerinde yapı yapılmasına, dere yataklarına ev yapılmasına asla izin vermeyeceğiz. Bundan sonra zemin artı 4, zemin artı 3 gibi bir konutlaşmaya geçeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Aslında bu proje benim hazırladığım bir proje değil. Hakkı teslim etmek lazım. Bir önceki bakan arkadaşımız döneminde, hatırladığım kadarıyla 29 il için hazırlanmış. Bizim binamız eskiydi. Depreme dayanıksızdı. Bu binanın bir an önce dönüşmesi, değişmesi gerekiyordu. Onlardan birisi de bizim şehrimizin binasıydı. Sağ olsunlar hazırlamışlar. Programa almışlar. Bugün temel atma da bana nasip oldu. Yarın açılış kime nasip olur ben bilmem. Ama biz kendi dönemize isabet eden zaman dilimi içerisinde üzerimize düşen doğruları yapmaya çalışıyoruz. Burada bu binamız 4 katlı olacak. Bizim Anadolu'da kadim kültürümüzün ve medeniyetimizin bir parçası olan Selçuklu medeniyetine benzer bir yapıda olacak" ifadelerini kullandı.