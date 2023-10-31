Bakan Özhaseki: 1 ay içinde 50 bin kadar konutu teslim edeceğiz

Her yıl 31 Ekim'de farklı bir şehirde kutlanan Dünya Şehirler Günü, bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde Üsküdar'da kutlandı. 'Herkes için sürdürülebilir kentsel geleceğin finansmanı' temasıyla düzenlenen 2023 Dünya Şehirler Günü programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Programda Emine Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de yer aldı. Katılımcıların 2023 Dünya Şehirler Günü ve sıfır atık girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunacağı programda konuşan Bakan Özhaseki sıfır atık projeleriyle beraber, "O günden bu tarafa 45 buçuk milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Kağıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon" dedi.

"MUHALEFETİN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINDA ALGI YÖNETİMİYLE UĞRAŞTIKLARI ACI BİR GERÇEK"

Bakan Özhaseki, "Şehirler de bakım ister, ihtimam ister, zamanın ruhunu okumak ister. Bunu da yapmak elbette ki o şehirde daha çok yerel yöneticilere düşer. Yine bir bilim adamının güzel bir sözü var. Şehirlerin geleceği o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Eğer belediye başkanları, ufuklu insanlarsa, şehirlerini severek hedef koyup bu hedefe doğru iç dinamiklerini harekete geçirip gayret ediyorlarsa şehirler hızla büyür ve gelişir. Değilse Allah korusun tam tersi olur. Sürdürülebilirlik denilince birçok belediye başkanı arkadaşımız ne yazık ki merkezi hükümetlerin sadece kendilerine ayıracakları paylardan ne kadar çok alacağını düşünerek sohbete başlıyorlar. Halbuki bir taraftan şehirlerimizin geleceğini inşa ederken şu anda Allah korusun kirlettiğimiz dünyanın çocuklarımıza zehir olarak bırakılan bir miras olduğunu düşünmemiz lazım. Bir taraftan da eğer kaynak meselesi sözkonusuysa bu konuda herkesin de üzerine düşeni hakkıyla yapması lazım. Nihayetinde bunu söyleyen arkadaşınız 5 dönem üst üste seçime girmiş, büyükşehir belediye başkanlığı yapmış birisiyim. Bir gün olsun 'Ankara'ya gelip de bana para verin' dememişimdir. 'Bana yardım edin' dememişimdir. Çünkü bir belediye başkanının önce bir para yönetimini bilmesi lazım. İki, insan yönetimini bilmesi lazım. Üç, mekan yönetimini bilmesi lazım. Dört problem yönetimini bilmesi lazım. Beş zaman ve problem yönetimini bilmesi lazım. Son olarak da algı yönetimini bilmesi lazım. Ama günümüzde ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Özellikle bizdeki muhalefetin belediyecilik anlayışında başta saydığım 5 yönetimi bilmeksizin sadece ve sadece organizasyonlara büyük paralar vererek algı yönetimiyle uğraştıkları da acı bir gerçek. Onların böyle bir dünya hakkında doğrusu çok fazla söz söylemeye hakkının da olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLET BAHÇELERİ 80 MİLYON METREKAREYİ GEÇTİ; 100 MİLYON METREKAREDE BULUŞTURACAĞIZ"

İklim değişikliğine de değinen Bakan Özhaseki, "İklim değişikliğinin en büyük sebebi ise ne yazık ki sanayi devrimiyle birlikte başlayan çok üretim, çok tüketim ve çok kirletme. Durmadan bizim yapmış olduğumuz dışarıya karşı işlemiş olduğumuz bu kirletme gibi fiiller karşımıza bir bela olarak geliyor. Dünya bir denge üzerine yaratılmış. Cenab-ı Hak her şeyi ne fazla ne eksik yaratmış. Ancak insanoğlu gelip bu dengeyi bozduğunda karşısına birçok felaket de ardı arkasına geliyor. Bundan dolayıdır ki hem dünyada hem de ülkemizde birçok çaba var. Biz de ülke olarak dünyayı en az kirleten ülkeler sınıfında olmamıza rağmen yine elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan Paris İklim Anlaşmasına taraf olduk. Üstümüze düşen görevleri hakkı ile yapıyoruz. Bir taraftan İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planımızı saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayeleriyle kamuoyuyla paylaştık ve titizlikle bu konuyu takip ediyoruz. Bir taraftan yeşil alanlarımızı çoğaltmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan millet bahçeleri, şu anda 80 milyon metrekareyi geçti. İnşallah 100 milyon metrekarede buluşturacağız. Bir taraftan belediyelerimizin katı atık gibi, atık su arıtma tesisi gibi tesislerini desteklemeye devam ediyoruz ve her bir alanda büyük bir çaba içerisindeyiz" diye konuştu.

"45.5 MİLYON TON ÇÖPÜMÜZÜ AYRIŞTIRMIŞ OLDUK"

Bakan Özhaseki, sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın verdiği desteklere de dikkat çekerek, "Sıfır atık konusu bizim ülkemizde 6-7 yıl kadar önce başladı. O dönemde epeyce muhalefet edenler oldu. "Nereden çıktı bu sıfır atık? Böyle şey mi olur'ö diyenlerden geçilmiyordu. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi, minnetlerimi ve her türlü teşekkürümü huzurunda değerli hanımefendiye sunmak istiyorum. O meseleyi aldı, azimle arkasında durdu, takip etti ve bugün Türkiye için bir marka haline geldi. O da 'Sıfır Atık'. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum efendim. O günden bu tarafa 45.5 milyon ton çöpümüzü ayrıştırmış olduk. Eğer biz ayrıştırmasaydık, hepsi tabiata bir zehir olarak karşımızda duracaktı. Sadece bunlardan elde ettiğimiz gelir ise 4 milyar dolar. Sadece bir rakam daha vermek istiyorum; kağıt atıklarının toplanmasıyla kesilmekten kurtardığımız ağaçların sayısı 432 milyon. Bu bile herhalde sıfır atık konusunda ne kadar çok çaba içerisinde olmamız gerektiğini de ortaya koyuyor diye düşünüyorum" dedi.

"200 BİNDEN FAZLA KONUTUN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'ta yaşanan depremlere de değinerek, "Bundan 8 ay kadar önce 9 saat arayla 7,6 - 7,7 gibi 3 dakika süren, karada şehirlerimize çok yakın 2 deprem yaşadık. Şu anda 200 binden fazla konutun inşaatı da devam ediyor. 1 ay içerisinde 50 bin kadar konutu teslim edeceğiz. Devamında evini yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız ve çelikten köy evlerimizi de 6 ay içerisinde tamamlayıp binlerce dışarıda kalan vatandaşımızın evlerini en geç 2 sene içerisinde teslim edeceğiz. Ama bu evler yapılırken elbette ki bir taraftan sıfır atık uyumlu, bir taraftan akıllı şehirler konseptinde, en doğru şekilde ve sağlam bir şekilde bina yapmanın da yollarını arıyoruz. Çok şükür büyük bir milletiz. Bu afetlerin altından kalkmasını biliyoruz. Bundan dolayı da iftihar ediyorum" diye konuştu.