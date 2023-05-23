Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Bakan Özer, yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'lerde anaokulu açılacağını duyurdu

Bakan Özer, yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'lerde anaokulu açılacağını duyurdu

Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 sonuna kadar Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) bünyesinde anaokulu açılacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 sonuna kadar Türkiye'deki tüm Organize Sanayi Bölgeleri ( Osb ) bünyesinde anaokulu açılacağını bildirdi.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 Organize Sanayi Bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesinde anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Türkiye OSB Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title