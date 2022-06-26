Bakan Özer: "Yeni bir tarım hikayesini bu ülkeye yaşattıracağız"
AA - Basir Gülüm - Güncel
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"Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona girişi Mahmut Özer'in konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.
"Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı
Salondaki katılımcılar
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona girişi
Mahmut Özer'in konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.(1)
AA / Basir Gülüm - Güncel