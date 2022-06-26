Bakan Özer: "Yeni bir tarım hikayesini bu ülkeye yaşattıracağız" "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona girişi Mahmut Özer'in konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı. "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı Salondaki katılımcılar Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in salona girişi Mahmut Özer'in konuşması KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Eğitimden Üretime Tarım Çalıştayı"na katıldı.(1) AA / Basir Gülüm - Güncel Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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