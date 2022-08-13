1 milyon öğrenci yaz okullarında

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, bu yaz ilk kez öğrencilere yönelik dört farklı alanda yaz okulları açtı. Bilim, sanat, matematik ve yabancı dil eğitimlerinin yer aldığı okullarda, 1 milyon öğrenci eğitim görüyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; yaz okulları ile bir yandan öğrencilerin yaz aylarında verimli ve nitelikli zaman geçirmeleri sağlanırken diğer yandan Covid-19 süresince oluşan öğrenme kayıpları telafi ediliyor. Matematik yaz okulları, Türkiye genelinde 16 bin 294 kursta, 414 bin 731 öğrenciyle başlatıldı. Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri için yaz okullarındaki eğitim programı, eğlenceli etkinlikler ve yaşantıya dayalı öğrenme süreçleri ile planlandı. İngilizce yaz okulları ise Türkiye genelinde 11 bin 566 kursta, 327 bin 104 öğrenciyle başladı. İlk kez açılan matematik ve İngilizce yaz okullarında ülke genelinde toplam 27 bin 860 kursta 741 bin 835 öğrenci eğitim görüyor.

Bakan Özer, yaz okulları tamamlandığında sürecin değerlendirileceğini ve uygulamanın gelecek eğitim öğretim yılından sonra kapsamı genişletilerek devam edeceğini belirtti.