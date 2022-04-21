Bakan Özer, valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları KİLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti.
KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları KİLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel