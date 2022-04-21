Bakan Özer, valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Özer, valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
 - Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları KİLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti.

KİLİS (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları KİLİS - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kilis'te Valiliği ziyaret etti. Bakan Özer, valilik ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, Kilis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title