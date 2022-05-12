Bakan Özer: Uzman ve başöğretmenlikle ilgili sınav takvimini yarın paylaşacağız

İSTANBUL (DHA) - FEN Liseleri Yöneticileri Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri İstanbul'da başladı. Seminere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de katıldı. Seminer açılışında konuşan Bakan Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili, yönetmeliğimiz dün gece itibarıyla yayınlanmış oldu. Yarın yönetmelikte bahsi geçen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlikle ilgili eğitim programını ve sınav takvimini tüm kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İstanbul Pendik'te 'Okul Yöneticileri Seminerleri' kapsamında 'Tarih Kültür Medeniyet Bilinci Semineri' farklı illerden 647 fen lisesi yöneticisinin katılımıyla başladı. Seminere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in yanı sıra çok sayıda okul yöneticisi ve öğretmenler katıldı.

"DÜN GECE YÖNETMELİĞİ YAYINLADIK"

"YARIN EĞİTİM PROGRAMINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"