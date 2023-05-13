BAKAN ÖZER 'ULUSLARARASI MİHRAKLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLETİN İRADESİ TECELLİ EDEREK VERECEKTİR?

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu'nun Aybastı ilçesindeki mitingin ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesinde düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı İçin Yürüyoruz' yürüyüşüne katıldı. Yürüyüşte Bakan Özer'in yanı sıra AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, milletvekili adayları ile partililer yer aldı.

Sırrı Paşa Caddesi'nden başlayan ve Altınordu Belediyesi önünde sona eren yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Bakan Özer, yaklaşık bir aydır yürüttükleri seçim çalışmalarının sonuna geldiklerini söyledi. Demokratik bir seçim süreci yaşandığını belirten Özer, sadece Ordu'da değil tüm Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ilk şarkılarının söylenmeye başlayacağını dile getirdi.

Sadece politikalarını anlattıkları, hiç bir sataşmaya girişmedikleri seviyeli bir şekilde seçim sürecini tamamlamaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Özer, 'Ben yine inanıyorum ki yarın akşam sandıklardan Türkiye'ye ayar vermeye çalışan tüm uluslararası mihraklara en güzel cevabı milletin iradesi tecelli ederek verecektir. Tüm Ordulu hemşerilerimize bu süreçte bizleri misafir ettikleri için, hoşgörü ile karşıladıkları için en içten şükranlarımı sunuyorum. Seçim sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyumö dedi.

Bakan Özer, konuşmasının ardından ilçedeki Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaret ederek, gül verdi.

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