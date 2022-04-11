Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Katar ziyareti kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Katar'ı ziyaret eden Bakan Özer, Büyükelçi M. Mustafa Göksu ile görüştü.

Göksu'dan Türkiye'nin Katar'daki faaliyetleri hakkında bilgi alan Özer, büyükelçiliğin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için gösterdiği çaba dolayısıyla Göksu'ya teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Göksu da Bakan Özer'e kendisini ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, ziyaretleri için teşekkür etti.

Elçilikteki Şeref Defteri'ni imzalayan Milli Eğitim Bakanı, daha sonra Büyükelçilik binasındaki Eğitim Müşavirliğini de ziyaret etti.

Bakan Özer'den Katar Üniversitesi'ne ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Özer, daha sonra beraberindeki heyetle Katar Üniversitesi'ne de bir ziyaret gerçekleştirerek Rektörü Dr. Hassan ed-Derham'la görüştü.

Dost ve kardeş ülke Katar'ı ziyaret etmekten memnuniyet duyduklarını belirten Özer, her alanda olduğu gibi iki ülkenin eğitim alanındaki ilişkilerinin de, son dönemde gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle daha da güçlendiğini kaydetti.

Türkiye ve Katar arasında, eğitimin tüm seviyelerinde iş birliklerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü dile getiren Özer, "Yükseköğretim seviyesinde öğrenci değişimi ile ilgili karşılıklı burs programları aktif olarak yürütülmektedir. 1929 yılından beri farklı üniversitelere öğrenci göndermekteyiz. Buraya da öğrenci gönderiyoruz. İş birliğini daha üst düzeye getirip kapasiteyi artırma niyetimiz var." dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin uzun vadede güçlenmesinde eğitim iş birliklerinin önemli olduğuna değinen Özer, şunları söyledi:

"Burada eğitim alan çocuklarımız iki ülke arasında kültür elçisi gibi görev yapmaktadır. Vatandaşlarımız arasında birer köprü vazifesi gören bu çocukların, dostluğumuzun güçlenerek nesilden nesile aktarılmasına fayda sağladığı kanaatindeyim. Bu anlamda iş birliklerine önem veriyoruz."

Üniversite hakkında bilgi veren Derham da ülkesine ve Katar Üniversitesi'ne ziyaretleri için Bakan Özer'e teşekkür etti.

Eğitim alanındaki iş birlikleri artırmak istediklerini belirten Derham, "Güçlü bir ülke olan Türkiye, öğrenci sayısının büyüklüğü, eğitimdeki kapasitesi, yetkinliği ve coğrafi konumu itibarıyla bölgesindeki ülkeler için eğitimde çekim merkezi haline dönüştü." diye konuştu.

Görüşmede 1416 Sayılı Kanun kapsamında Katar'a gönderilecek Türk öğrencilerin sayısının artırılmasında mutabık kalındı.

Türk öğrencilerle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı, üniversitede eğitim gören Türk öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

Özer, eğitim süreçlerinin daha da iyileştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.