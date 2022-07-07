Bakan Özer: "Son bir yılda ağırlık verdiğimiz en önemli mesleki eğitimdeki açılım, mesleki eğitim merkezleridir" İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza... İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1) AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel milli eğitim bakanlığı Mahmut Özer Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Özer: 'Son bir yılda ağırlık verdiğimiz en önemli mesleki eğitimdeki açılım, mesleki eğitim merkezleridir' - Haberler

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