Bakan Özer: "Son bir yılda ağırlık verdiğimiz en önemli mesleki eğitimdeki açılım, mesleki eğitim merkezleridir"
AA - Ali Haydar Akkuş - Güncel
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İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkışı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza...
İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in kürsüye çıkışı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kalyon PV Arasında "İş'te Mesleğim Eğitim" İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. (1)
AA / Ali Haydar Akkuş - Güncel