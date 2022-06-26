Bakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti - Haberler

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Bakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti

AA - Basir Gülüm - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in SOBE Vakfı ziyareti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in masa tenisi oynaması Hatıra fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in SOBE Vakfı ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in masa tenisi oynaması

Hatıra fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.

AA / Basir Gülüm - Güncel

Mahmut Özer Ziya Selçuk Selçuklu Güncel Haberler

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