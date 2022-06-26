Bakan Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti
AA - Basir Gülüm - Güncel
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in SOBE Vakfı ziyareti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in masa tenisi oynaması Hatıra fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in SOBE Vakfı ziyareti
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in masa tenisi oynaması
Hatıra fotoğraf çekimi KONYA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.
AA / Basir Gülüm - Güncel