Bakan Özer: Salgınlarda son kapatılması gereken yer, okullar (2)

ISPARTA (DHA) - '20 YILDA EĞİTİMDE ÇAĞ ATLADIK'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Isparta'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla selamlaşan ve masaları dolaşarak partililerle sohbet eden Bakan Özer, Isparta'da 25 milyon TL olan eğitim yatırımını bu yıl 660 milyon TL'ye çıkardıklarını belirtti. Türkiye'nin son 20 yılda eğitimde çağ atladığını belirten Özer, 2000'li yıllarda orta dereceli okullarda okullaşma oranının yüzde 44 dolayında olduğunu, günümüzde ise yüzde 90'ı aştığına işaret ederek, şunları söyledi:

Bakan Özer, iftar yemeğinin ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Ali ÇEVİKBAŞ/ ISPARTA,