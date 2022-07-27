Milli Eğitimi Bakan Özer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri temsilcileriyle görüştü Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Özel eğitime ihtiyacı olan, rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklarımızın nasıl daha nitelikli eğitim almasını sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda, 17 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bağlı bulunduğu dernek ve federasyon başkanlarıyla bir araya geldi.

Özer, görüşmede yaptığı konuşmada, özel gereksinimli bireylerin daha iyi eğitim almalarını sağlamak amacıyla kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel eğitime ihtiyacı olan, rehabilitasyona ihtiyacı olan çocuklarımızın nasıl daha nitelikli eğitim almasını sağlayabiliriz, bunun derdindeyiz. Bakanlık olarak hem Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz hem de Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğümüz sizlerle yoğun istişare halinde çalışıyor. Biz de arkadaşlarımızın sizlerle yapmış olduğu toplantılar sonucundaki raporları değerlendirerek süreçleri nasıl iyileştirebiliriz, çalışma koşullarını nasıl daha iyi hale getirebiliriz, bunun gayreti içindeyiz."

Özer, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin koşullarının iyileştirilmesiyle ilgili uzun zamandır çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Özellikle birden fazla engeli olan çocuklarımızın daha fazla ders saatiyle süreçlerde eğitim alması çok kıymetli. Bu kapsamda sizlerden gelen ve bizim de gerekliliğine inandığımız talepleri değerlendirerek, inşallah, sizlerin koşullarını çok daha iyi hale getirmek için elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye katılan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temsilcileri de yapılan istişareler sonucunda bakanlığın çok hızlı hareket ettiğini aktardı.