Bakan Özer, Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı - Haberler

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Bakan Özer, Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Özer, Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve TED arasında imzalanacak Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı.

Bakan Özer, Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ve TED arasında imzalanacak Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'ne katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Güncel, Haberler

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