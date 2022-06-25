BAKAN ÖZER: ÖĞRETMEN ATAMASI 2022 YILINDA OLACAK

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı televizyon programında öğretmenlere atama müjdesi verdi. Bakan Özer, "Öğretmen ataması 2022 yılında olacak. Çalışmalarımız nihayetlendi. Maliye Bakanımızla da görüşmelerimiz bitti. İnşallah 2022-2023 öğretim yılında yani eylülün ilk haftasında atamalar yapılacak şekilde süreci kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programının konuğu oldu. Sunuculuğunu Hakan Çelik'in üstlendiği programda Bakan Özer, önemli açıklamalarda bulundu.

"BRANŞ OLARAK OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ"

"KAYIT YAPMAK İÇİN ASLA BAĞIŞ OLAMAZ"

Kayıt sürecindeki bağış konusuyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "Okullarımızın her türlü ihtiyacını karşılayabilecek bütçemiz de, gücümüz de, idaremiz de var. Okulumuzu merkezimize çekmek istiyoruz, tüm ihtiyaçlarını karşılamak için zaten kaynak aktarıyoruz. 1 milyar lira ücretin kaynağı İstanbul'a transfer ettik. Bunun 500 milyonu İstanbulumuzdaki okullarımızın temizlik ve kırtasiye ihtiyaçları için. 250 milyonu okullarımızın küçük onarımı için. 250 milyonu da okullarımızın donatım ihtiyaçlarını karşılamak için. Tek bir şey istiyoruz. Okul aile birlikleri bizim paydaşımız. Gönüllü bağış olabilir ama herhangi bir süreçte kayıt yapmak için asla bağış olamaz. 'Kayıt yaptırmak için şu kadar parayı vereceksiniz, asla olmayacak' Bunu bakanlık olarak da takip edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte illerde seferberiz. Ortaöğretim seviyesinde okullarımıza kaynak gönderebiliyorduk ama temel eğitime göndermiyordu. İlkokul ve ortaokullarda illere ve ilçelere para gönderiliyordu. İlk defa bu haftadan itibaren temel eğitimdeki tüm okullarımıza da artık bütçeyi gönderiyoruz. Okullarımız 2022-2023 eğitim öğretim yılına ihtiyaçlarını giderecek, tüm hazırlıklarını yapacak şekilde girecekler" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel