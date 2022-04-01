Bakan Özer: "Mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 212 milyon" - Haberler

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Bakan Özer: "Mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 212 milyon"

AA - Fikret Delal - Güncel
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"Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programına, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programında konuştu.

"Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması RİZE - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programına, "Meslek Liseleri Aileler ile Buluşuyor" programında konuştu.

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Bakan Özer: Mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 212 milyon

Bakan Özer: Mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 212 milyon

Bakan Özer: Mesleki eğitimdeki üretimden elde edilen gelir 212 milyon

AA / Fikret Delal - Güncel

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Haberler

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