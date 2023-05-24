Bakan Özer: Mesleki eğitimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 405 bine ulaştı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında, 25 Aralık 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle merkezi eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısının...

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında, 25 Aralık 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle merkezi eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştığını açıkladı.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirilerek işveren üzerindeki maddi yük kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturuldu" dedi.

81 ilde organize sanayi bölgelerinin tamamına mesleki eğitim merkezi açtıklarını vurgulayan Bakan Özer, bu merkezlere kayıtlı öğrencilerin yaş gruplarına da dikkati çekerek, "Merkezi eğitim merkezlerine kayıt yaptıran 1 milyon 405 bin 663 öğrencimizin 295 bin 189'u 18 yaş ve altında, 1 milyon 110 bin 474'ü ise 19 yaş ve üstünde yer alıyor" dedi.