Bakan Özer: Mesleki eğitimdeki öğrenci sayısı 1 milyon 405 bine ulaştı
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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında, 25 Aralık 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle merkezi eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısının...
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin mesleki alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla yapılan çok yönlü çalışmalar kapsamında, 25 Aralık 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle merkezi eğitim kurumlarına kayıtlı öğrenci sayısının yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştığını açıkladı.
Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla eğitim, istihdam, üretim çerçevesinde mesleki eğitimi güçlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, "3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda 25 Aralık 2021 tarihinde yapılan değişiklikle mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilere ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirilerek işveren üzerindeki maddi yük kaldırılarak çok cazip bir mekanizma oluşturuldu" dedi.'12'NCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 4 BİN 253 LİRA'Mesleki eğitim kurumlarında devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenen tutarın devlet desteği kapsamına alındığını vurgulayan Özer, "Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıtlı 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri aylık 2 bin 552 lira, 12'nci sınıf öğrencileri ise aylık 4 bin 253 lira ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Mezunların istihdam oranları da oldukça yüksek; yaklaşık yüzde 88 civarında. Bu merkezlere kayıt yaptırmak için yaş sınırlamasının olmaması da büyük avantaj oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Kanuni düzenlemeden sonra hem işveren hem de öğrenciler açısından mesleki eğitim merkezine çok ciddi bir talep geldiğini belirten Özer, "Mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısı 160 bin dolayında iken kanun değişikliğinden sonra mesleki eğitim merkezi programına kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 784'lük artışla 1 milyon 405 bine ulaştı" dedi. 'KADIN ORANINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 1559'Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran kadın sayısına da dikkat çekerek, "Kanuni düzenlemeden önce mesleki eğitim merkezine kayıtlı 27 bin kadın öğrencimiz varken bugün itibarıyla yüzde 1559'luk artışla 449 bini geçti. Aynı süreçte erkek öğrenci sayısı 132 bin civarında iken bugün itibarıyla yüzde 624'lük artışla 955 bini geçti" değerlendirmesinde bulundu. Mesleki eğitim merkezi programında en çok tercih edilen alanlardan da söz eden Özer, "Bunlardan pazarlama ve perakende alanındaki öğrenci sayısı yüzde 37 bin 420 artışla 218 bin 368'e, yiyecek içecek hizmetleri alanındaki öğrenci sayısı yüzde 876 artışla 128 bin 126'ya, moda tasarım teknolojileri alanındaki öğrenci sayısı ise yüzde 1914 artışla 114 bin 809'a ulaştı" ifadelerini kullandı.
81 ilde organize sanayi bölgelerinin tamamına mesleki eğitim merkezi açtıklarını vurgulayan Bakan Özer, bu merkezlere kayıtlı öğrencilerin yaş gruplarına da dikkati çekerek, "Merkezi eğitim merkezlerine kayıt yaptıran 1 milyon 405 bin 663 öğrencimizin 295 bin 189'u 18 yaş ve altında, 1 milyon 110 bin 474'ü ise 19 yaş ve üstünde yer alıyor" dedi.