Bakan Özer: Meslek liselerimiz gelirini yüzde 175 oranında artırdı

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Meslek liselerimiz 2023 yılında 3,5 milyar liralık üretim hedefine emin adımlarla ilerliyor. Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerimiz, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında artırarak 340 milyon liradan yaklaşık 932 milyon liraya yükseltti" dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde 'eğitim-üretim-istihdam' döngüsünün güçlendirilmesi çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında, yaparak öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini her zaman desteklediklerini belirtti. Özer, "Meslek liselerimiz 2023 yılında 3,5 milyar liralık üretim hedefine emin adımlarla ilerliyor. Döner sermayesi olan mesleki ve teknik liselerimiz, 2023 yılının ilk 3 aylık döneminde gelirini bir önceki yıla göre yüzde 175 oranında artırarak 340 milyon liradan yaklaşık 932 milyon liraya yükseltti. Ocak, şubat ve mart ayları boyunca elektrik elektronik teknolojisi alanındaki üretiminden elde ettiği 48 milyon liralık gelirle İstanbul Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, 22 milyon liraya yaklaşan gelirle yiyecek içecek hizmetleri alanında Gaziantep Şehitkamil GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yine Şehitkamil ilçemizden Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tekstil teknolojisi alanındaki üretimiyle ekonomiye en çok katkıyı sağlayan ilk üç okulumuz oldu" dedi.