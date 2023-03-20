Bakan Özer: Mehmetçik okullarının sayısı 236'ya ulaştı
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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde kurulan Mehmetçik Okullarının sayısının 236'ya ulaştığını duyurdu.
MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinde kurulan Mehmetçik Okullarının sayısının 236'ya ulaştığını duyurdu.
Bakan Özer, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgesinde Milli Savunma Bakanlığı ile kurduğumuz Mehmetçik okullarımızın sayısı, 236'ya ulaştı. Öğretmenimiz ve askerimizin yüksek gayretleriyle çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyor" dedi.Deprem bölgesinde Osmaniye'ye 23, Hatay'a 44, Kahramanmaraş'a 20, Gaziantep'e 33, Malatya'ya 66, Adıyaman'a 50 Mehmetçik okulu kurulduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel