RTÜK Başkanı Şahin, Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı - Haberler

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı.