RTÜK Başkanı Şahin, Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı - Haberler

RTÜK Başkanı Şahin, Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı
AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı.
Salondaki katılımcılar
Sinevizyon gösterimi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı.
AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel