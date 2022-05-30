RTÜK Başkanı Şahin, Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı - Haberler

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RTÜK Başkanı Şahin, Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı

AA - Kıvanç Gürbüz - Güncel
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Salondaki katılımcılar Sinevizyon gösterimi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı.

Salondaki katılımcılar

Sinevizyon gösterimi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşması ANKARA - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında "Medya Okuryazarlığı İş Birliği Protokolü" İmza Töreni'ne katıldı.

AA / Kıvanç Gürbüz - Güncel

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