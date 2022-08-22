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Bakan Özer: "Yaklaşık 1 milyon çocuğumuz yaz kurslarından yararlandı"

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Bakan Özer'in konuşması Bakan Özerin konuşması sonrası fotoğraf çekimi için protokol'ün sahneye davet edilmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu.

Bakan Özer'in konuşması

Bakan Özerin konuşması sonrası fotoğraf çekimi için protokol'ün sahneye davet edilmesi ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Matematik Dijital Eğitim Platformu Tanıtım töreninde konuştu.(3)

Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Anadolu Lisesi Mahmut Özer Ziya Selçuk Güncel Haberler

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